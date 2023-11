Aggiornamenti importanti sulle condizioni di Marko Arnautovic: l’attaccante dell’Inter aveva subito una botta con l’Austria

L’Inter può tirare un piccolo sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Marko Arnautovic. L’attaccante aveva fatto preoccupare tutti per un colpo alla caviglia ricevuto nell’ultimo match fra Estonia e Austria.

Come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore scenderà regolarmente in campo per la prossima sfida della propria nazionale, ovvero martedì contro la Germania.

L’articolo Arnautovic, sospiro di sollievo per l’Inter: le ultime sulle sue condizioni proviene da Inter News 24.

