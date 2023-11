Maurizio Paniz, avvocato e noto tifoso bianconero, ha voluto dire la sua in vista del match tra Juve ed Inter dopo la sosta

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Piazza Affari, Maurizio Paniz ha detto la sua in vista di Juve Inter.

LE PAROLE – «Se guardiamo i valori individuali l’Inter è favorita. Se vediamo altre cose, il discorso può anche ribaltarsi. Alla fine del girone d’andata mancano ancora 7 partite, poi c’è tutto il girone di ritorno, siamo talmente lontani che qualsiasi sia il risultato è ampiamente recuperabile. Diamo peso al derby d’Italia come giusto che sia, visto che è una sfida tra prima e seconda, ma non va sovraccaricata di significati. E poi servirà alla Juventus ritrovare giocatori importanti per questa sfida».

L’articolo L’avvocato Paniz: «Juve Inter? Nerazzurri favoriti, se vediamo altre cose…» proviene da Inter News 24.

