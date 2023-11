I nerazzurri non lasciano nulla al caso e cercano di sfruttare il massimo possibile anche la sosta per le nazionali: 3 giocatori sono da monitorare.

L’Inter è attesa da un trio di partite molto insidiose tutte in trasferta, 2 sono molto importanti per il campionato mentre quella di mezzo è importante nell’ottica primo posto del girone in Champions.

Lavori in corso

Inzaghi ha concesso 3 giorni di riposo (oggi incluso) a coloro che non si stanno allenando ad Appiano Gentile e che quindi non sono stati convocati nelle rispettive nazionali. Si riprenderà martedì mentre nei giorni successivi rientreranno pian piano tutti i nazionali; i sudamericani saranno gli ultimi ed arriveranno tra giovedì e venerdì. Gli infortunati invece non rispetteranno i 3 giorni di pausa.

Juan Cuadrado

Acciaccati

Sono 3 i giocatori infortunati anche se per Calhanoglu si tratta solamente di influenza, gli altri 2 sono Bastoni e Cuadrado. Solo il turco ha buone possibilità di esserci a Torino contro la Juventus, quasi impossibile il recupero del difensore mentre l’ex di turno ci proverà. La Gazzetta dello Sport sostiene che tutti e 3 seguiranno programmi personalizzati diversi l’un l’altro. L’ex Milan si allenerà già lunedì per non perdere troppe sedute visto che già in Turchia ha saltato 2 allenamenti; il colombiano riposerà solo domani, si è allenato oggi e lo farà dopo domani così come Bastoni che però, ovviamente, si sta limitando a terapie. Lunedì o martedì verranno effettuati i test strumentali su quest’ultimo per capire quanto dovrà stare fuori; per Cuadrado si vive alla giornata. Il colombiano potrebbe rientrare in gruppo ad inizio settimana prossima ma non ci sono certezze.

L’articolo Inter, 3 giorni di riposo per tutti tranne che per gli infortunati: il programma proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG