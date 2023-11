Chelsea e Manchester City rischiano grosso, ma le indagini per loro dureranno almeno altri due anni. La situazione

115 infrazioni da parte del Manchester City e pagamenti sospetti per ridurre le spese del club per il Chelsea. Queste le accuse alle quali ha fatto riferimento l’Everton dopo i 10 punti di penalizzazione in classifica.

E anche le due big, stando a quanto scrive il The Times, rischierebbero una pesante penalizzazione o addirittura la retrocessione diretta. Ma questo in non prima di due anni, visto che le indagini su di loro sono appena all’inizio.

