I nerazzurri rischiano di dover giocare diversi big match con una difesa fortemente rimaneggiata a causa degli infortuni.

L’Inter dopo la fine della sosta delle nazionali avrà un calendario intasato come al solito ma questa volta anche ricco di big match soprattutto in trasferta. Si inizia domenica 29 novembre a Torino contro la Juventus e poi senza fiato si passa per Lisbona contro il Benfica e Napoli contro gli azzurri.

Rotazioni limitate

Simone Inzaghi non potrà effettuare il suo turnover scientifico perché in difesa e sulla fascia destra gli infortuni hanno falcidiato la sua rosa. A Pavard si aggiunge anche Bastoni senza dimenticare l’esterno Cuadrado. Il tecnico affronterà match cruciali con un solo difensore titolare, Acerbi; per fortuna De Vrij e Darmian si stanno dimostrando di ottimo affidamento. Per loro però il riposo sarà pressoché nullo visto che l’unico altro difensore centrale presente in rosa è l’acerbo Bisseck. In situazioni di emergenza Carlos Augusto e Dimarco possono fare i braccetti.

Benjamin Pavard

Allarme

Pavard difficilmente tornerà prima del 2024 ma ora tutte le attenzioni sono focalizzate su Bastoni: l’ex Atalanta ha subìto una lesione muscolare al polpaccio in nazionale e l’Inter lunedì o martedì al massimo effettuerà nuovi esami strumentali per stabilire l’entità dello stop. Secondo Tuttosport se la lesione è di bassa entità il difensore potrebbe recuperare per la gara contro i campioni d’Italia ma c’è anche l’ipotesi che stia fuori un mese. Il polpaccio è un muscolo molto delicato e quindi ci si andrà cauti in tutti i casi; ieri Marotta era all’Olimpico a vedere la nazionale ed in molti lo hanno segnalato come preoccupato per l’infortunio di Bastoni.

