Chiesa, doppietta sulle orme di papà Enrico: il traguardo con l’Italia raggiunto dall’attaccante azzurro. Di cosa si tratta

Federico Chiesa, contro la, Macedonia ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia dell’Italia dal suo esordio avvenuto ormai cinque anni e mezzo fa.

Con questi due gol, tra l’altro, l’attaccante della Juve ha raggiunto quota 7 reti in maglia azzurra proprio come sue papà Enrico. Chiesa senior, tuttavia, riuscì a segnare 7 gol in 17 partite, mentre Federico ci è riuscito dopo 43 gare.

