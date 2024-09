Brutto colpo per la mediana rossonera che perde il suo riequilibrarle per circa tre mesi, soluzione interna o mercato?

Nell’universo calcistico, i club si trovano spesso a fronteggiare imprevisti che mettono alla prova la profondità e la resilienza dei loro organici. Il Milan è attualmente alle prese con una situazione che richiede attenzione e strategia. Il centrocampista Ismael Bennacer, elemento fondamentale della rosa rossonera, ha subito un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal rettangolo di gioco per un’estesa durata, lasciando così un vuoto importante nella formazione guidata da Paulo Fonseca.

Uno sfortunato contrattempo

Durante un incontro con la sua nazionale, l’Algeria, Bennacer ha riportato una lesione al polpaccio. Se confermata, questa lesione potrebbe risultare in un periodo di inattività che si aggira attorno ai tre mesi. Un evento tanto sfortunato quanto inaspettato, considerando l’elevato rendimento dimostrato dal giocatore recentemente, che aveva persino meritato l’ovazione del pubblico in una vittoria per 2-0 contro la Guinea Equatoriale.

Ismaël Bennacer

La situazione del Milan

Il Milan osserva con cautela lo sviluppo della situazione. I primi esami sono stati condotti dallo staff medico della nazionale algerina, in attesa che Bennacer rientri in Italia per approfondimenti. Tale infortunio giunge in un momento in cui il giocatore sembrava aver riconquistato pienamente la fiducia del club, dopo un periodo di incertezze e voci di mercato che ne avevano messo in dubbio la permanenza nella squadra.

Le alternative a disposizione

La mediana del Milan vede adesso un ridimensionamento nelle sue opzioni. Al di là dell’attuale composizione del centrocampo, con giocatori come Loftus-Cheek, Fofana e Musah a disposizione, l’assenza di Bennacer limita le scelte per Fonseca. Le partite ravvicinate tra campionato e competizioni europee rendono la situazione ancora più delicata. Tuttavia, la presenza di giovani promettenti provenienti dall’Under 23 come Kevin Zeroli e Silvano Vos potrebbe offrire soluzioni alternative interessanti.

Possibilità di mercato

In Europa le regole limitano le modifiche alla lista dei giocatori ammissibili per le competizioni fino a febbraio, a meno di eccezioni specifiche. Tuttavia, il dilemmatico stato di salute di Bennacer potrebbe aprire scenario interessanti per il mercato. Tra queste figure, Adrien Rabiot emerge come un potenziale candidato, nonostante il giocatore abbia precedentemente rifiutato offerte dal club milanese. La questione diventa quindi non solo di adattamento tattico, ma anche di opportunità di mercato.

Il Milan si avvicina dunque a un crocevia importante della sua stagione, con l’assenza di Bennacer che potrebbe rivelarsi sia un ostacolo che un’opportunità di crescita per il resto della squadra. La capacità di gestire tale situazione determinerà in larga misura il successo del club nelle competizioni future.

