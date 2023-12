Bennacer pensa solamente al Milan: «Non rimpiango di aver lasciato l’Arsenal». Le dichiarazioni del rossonero

Il centrocampista del Milan Bennacer ha parlato a calciomercato.com della sua passata esperienza nell’Arsenal.

ARSENAL – «Non ci sono rimpianti nella mia esperienza all’Arsenal: quando prendo una decisione, per me è quella giusta. All’Arsenal ho vissuto due anni belli, ho ricevuto una bella formazione che era quella che volevo, perché ad Arles, dove giocavo e dove sono nato, non l’ho avuta. All’Arsenal sì, poi non ho avuto la fortuna di giocare con la prima squadra: volevo andare via anche se mi mancavano 3 o 4 anni di contratto. È una scelta che ho preso e che oggi non rimpiango».

