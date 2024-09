Dopo i tentativi di cessione delle ultime settimane Ismael torna al centro del Milan anche perchè l’offerta a Rabiot non è stata ritenuta adeguata

Torna di moda il nome di Ismael Bennacer che emerge con prepotenza nelle ultime ore, segnando un ritorno di fiamma in casa Milan dopo un’estate di incertezza. Al centro delle vicende rossonere, il centrocampista algerino rappresenta una pedina fondamentale del nuovo progetto tecnico targato Fonseca, un progetto che mira a un Milan protagonista, padrone del gioco e del possesso palla. Un’iniezione di qualità e visione che Bennacer è pronto a fornire, nonostante una scorsa stagione segnata dagli infortuni che ne hanno limitato l’incisività.

Il ruolo di Bennacer nel Milan

Ismael Bennacer, pilastro del Milan tricolore del 2022 e titolare indiscusso anche nelle stagioni successive, si appresta a rinnovare il suo contributo al cuore del gioco milanista. La sua tecnica e la capacità di leggere il gioco lo rendono un elemento chiave per Fonseca, che punta a costruire un Milan dominante, capace di gestire il pallone e i ritmi di partita. La recente acquisizione di Fofana ha rafforzato il muscolo a centrocampo, ma la classe e la regia di Bennacer sono considerate insostituibili per l’equilibrio del gioco rossonero, un valore aggiunto che ora si attende di rivedere in campo.

esultanza gol Ismael Bennacer

La strategia di mercato e le scelte future

L’estate ha visto il Milan alle prese con diverse questioni di mercato, tra cui la situazione contrattuale di Bennacer. Fino all’ultimo, c’è stata la possibilità di una sua cessione, ipotesi sfumata con la chiusura del mercato. Questo ha posto le basi per un suo pieno reintegro in squadra, un rientro che si è reso ancora più necessario dopo il diniego di Adrien Rabiot, ex Juventus, alle offerte del club rossonero, ritenute non all’altezza. Con uno stipendio da top player, Bennacer è chiamato ora a dimostrare il suo valore in campo, sia in campionato che probabilmente in Champions League, dove la competizione per un posto in lista è serrata.

Implicazioni tattiche e concorrenza a centrocampo

Con l’inizio della stagione, Fonseca si trova a gestire un centrocampo ricco di alternative, dove Bennacer si candida per un posto da titolare al fianco di nuovi arrivi come Fofana. L’abbondanza di impegni, tra campionato e coppe europee, garantirà a tutti spazi e occasioni per mettersi in mostra. La concorrenza con giocatori del calibro di Musah, Zeroli e Loftus-Cheek promette battaglie tattiche interessanti per il tecnico portoghese, in una rosa che vede l’ultimo “acquisto” estivo non arrivare dal mercato, ma dal rinnovato impegno di Bennacer.

Sfide future e aspettative

Il rientro di Bennacer tra le file del Milan non è solo una questione di tattiche e formazioni, ma rappresenta un segnale di fiducia nei confronti di un giocatore che ha già dimostrato di poter essere decisivo. Con la necessità di riscattare una stagione meno brillante, l’algerino ha ora il compito di riprendersi il centro della scena, contribuendo a quella che il Milan spera sia una stagione ricca di successi. Il futuro sembra promettere nuove sfide per Bennacer, con l’obiettivo di riconfermarsi pilastro indispensabile del gioco rossonero e ripagare la fiducia con prestazioni all’altezza delle aspettative.

