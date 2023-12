Bennacer scrive ai tifosi dopo Milan-Frosinone: «Finalmente vedo la luce, grazie per il sostegno». Il messaggio – FOTO

Bennacer ieri è tornato a calcare un campo di calcio in una partita ufficiale circa sette mesi dopo l’ultima volta. Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il centrocampista ha voluto scrivere un lungo messaggio ai tifosi del Milan.

Di ritorno Dopo sette mesi di perseveranza, lotta e duro lavoro, finalmente vedo la luce in fondo a questo lungo tunnel. Il 10 maggio, il mio infortunio ha rappresentato una svolta imprevista nella mia carriera. Ho fatto del mio meglio per trarre il positivo da questa… pic.twitter.com/RIWNW6vIFu — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) December 2, 2023

BENNACER – «Di ritorno. Dopo sette mesi di perseveranza, lotta e duro lavoro, finalmente vedo la luce in fondo a questo lungo tunnel. Il 10 maggio, il mio infortunio ha rappresentato una svolta imprevista nella mia carriera. Ho fatto del mio meglio per trarre il positivo da questa prova, vedendola come un’opportunità per tornare migliore. Un immenso grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco in questo cammino verso la guarigione. Chirurghi, fisioterapisti e tutti i membri del personale medico. Un enorme grazie al mio club e alla mia federazione. Un abbraccio alla mia famiglia e ai miei cari. E a voi, tifosi, grazie per il vostro sostegno che mi è stato di grande aiuto. Torno con una determinazione e una passione sempre più grandi. Forza Milan»

