Nel calciomercato estivo del 2024, molte squadre di Serie A sono costrette a cedere alcuni dei loro giocatori più importanti per finanziare nuove acquisizioni. Anche il Milan non fa eccezione. La necessità di rinnovare la rosa porta inevitabilmente a considerare delle cessioni strategiche, soprattutto a centrocampo.

Il possibile sacrificio di Ismaël Bennacer

Il nome più caldo per un’eventuale cessione è quello di Ismaël Bennacer. Nonostante al momento non ci siano trattative ufficiali in corso, il centrocampista algerino potrebbe lasciare il Milan per agevolare l’arrivo di un centrocampista. Bennacer, infatti, sembra attratto dalla possibilità di giocare nella Saudi Pro League, dove le prospettive economiche e di vita lo affascinano particolarmente.

L’obiettivo del Milan: Youssouf Fofana

Il profilo su cui il Milan ha messo gli occhi è Youssouf Fofana, classe 1999 del Monaco, un centrocampista dalle attitudini difensive che potrebbe dare nuova linfa al reparto mediano rossonero. La ‘rosea’ ha sottolineato come l’acquisto di Fofana sia una priorità per la dirigenza, ma per concretizzare questo obiettivo, è necessario fare spazio in rosa. Il club monegasco parte da una valutazione di 20 milioni di euro per il centrocampista francese

La situazione del mercato in Serie A

Il Milan non è l’unica big a dover fare i conti con le necessità di cessioni importanti. Ad esempio, la Juventus potrebbe sacrificare Weston McKennie e Matías Soulé, mentre l’Inter è bloccata da Marko Arnautovic nella sua rincorsa ad Albert Guðmundsson del Genoa. Anche il Napoli attende la cessione di Victor Osimhen per poter iniziare le operazioni in entrata, mentre la Roma deve risolvere la questione legata a Paulo Dybala.

