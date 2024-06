Rafael Leao: tra voci di mercato e cambiamenti interni, il futuro del talento portoghese è in bilico. Scopri tutte le ultime novità sul possibile addio del gioiello rossonero.

L’attenzione su Rafael Leao sembra essere più intensa ora che la stagione è terminata, rispetto a quando le partite erano in corso. Conclusa l’annata 2023-24 con il Milan con un bilancio di 47 presenze e 15 gol, il classe 1999 portoghese ha lasciato il segno più per le voci che lo circondano negli ultimi giorni che per le sue prestazioni sul campo.

Il Bilancio della Stagione 2023-24

La stagione 2023-24 di Rafael Leao con il Milan si è chiusa con un bilancio simile a quello dell’anno precedente: 47 presenze e 15 gol, in linea con le 48 partite e 16 reti del 2022-23. Nonostante queste cifre, sembra che le discussioni sul suo futuro siano state più rilevanti delle sue performance. Leao ha dimostrato di essere un giocatore cruciale per il Milan, ma ora l’attenzione è rivolta a ciò che potrebbe accadere durante la finestra di mercato estiva.

Rafael Leao

Europei e cambiamenti in casa Milan

In scadenza di contratto con il Milan nel 2028, Leao si appresta a disputare gli Europei con la nazionale portoghese. Nel frattempo, guarda con interesse ai movimenti interni al club rossonero, in particolare al probabile cambio di panchina da Stefano Pioli a Paulo Fonseca. Questo cambiamento potrebbe influire sulle sue decisioni future. La volontà di proseguire insieme al Milan è forte, ma non si possono escludere offerte sostanziose che potrebbero arrivare dall’estero, specialmente considerando la situazione economica del calcio italiano.

Offerta Irresistibile dall’Arabia Saudita

Secondo il quotidiano portoghese O Jogo, Leao potrebbe ricevere un’offerta irrinunciabile dall’Al Hilal, club saudita disposto a pagare la clausola rescissoria di 175 milioni di euro presente nel suo contratto. Se questa clausola fosse attivata, il Milan non potrebbe opporsi e tutto dipenderebbe dalla volontà del giocatore. L’offerta economica per Leao sarebbe faraonica, con un ingaggio superiore ai 50 milioni di euro a stagione, simile a quello proposto a Neymar.

Le dichiarazioni di Paolo Scaroni

Nel contesto di questo fermento di mercato, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha fatto scalpore con una dichiarazione durante il tradizionale ricevimento del 2 giugno al Quirinale. Parlando con un tifoso rossonero, Scaroni avrebbe affermato: “Se ci danno 150 milioni l’ho già impacchettato… Io sono molto venale”. Sebbene Scaroni abbia successivamente smentito queste parole, la notizia ha fatto il giro del mondo, alimentando ulteriormente le speculazioni sul futuro di Leao.

Paolo Scaroni

Le critiche degli ultimi giorni

Leao è stato oggetto di critiche anche da parte di figure di rilievo nel mondo del calcio. Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan e attuale tecnico del Real Madrid, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica: “Leao croce e delizia Da picchiare, a volte. Se fosse con me, lo picchierei tutti i giorni”.

Anche Paolo Di Canio, opinionista di Sky Sport, ha lanciato una critica implicita, riferendosi alla dedizione di Leao: “Hai capito la forma mentis, la fame e la rabbia di Vinicius? Non ha la priorità di sbrigarsi in allenamento perché deve registrare le canzoni rap di 8 ore”.

Fabio Capello ha aggiunto nel post-partita della finale di Champions League: “Leao avrebbe bisogno di qualcosa di diverso perché ha un potenziale enorme, ma deve tirarlo fuori lui”.

L’articolo Leao al centro dell’attenzione: il futuro incerto del talento portoghese proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG