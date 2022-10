La Roma vince in Europa League un match complicato e lo fa grazie al ritorno al gol di Tammy Abraham, i giallorossi lo aspettavano

La Roma vince in Europa League un match complicato e lo fa grazie al ritorno al gol di Tammy Abraham, i giallorossi lo aspettavano. La squadra, i tifosi e la società aspettavano i suoi gol per iniziare a spingere sull’acceleratore.

La Roma sin qui ha sempre fatto fatica a mandare in porta i propri attaccanti, ma ora che Tammy si è sbloccato potrebbe cambiare qualcosa. Un bel gol di testa per sbloccare la partita contro l’Helsinki e poi tanto lavoro per la squadra e qualche altra occasione. Bentornato Abraham, questo si saranno detti i tifosi dopo la partita e l’avrà detto anche Mourinho che attende la versione migliore dell’inglese per continuare a lottare in Europa e in Serie A.

L’articolo Bentornato Abraham proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG