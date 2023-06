Benzema lascia il Real Madrid: ha chiesto consiglio a Ronaldo per una squadra. La rivelazione sul futuro del francese

Benzema è destinato a lasciare il Real Madrid per approdare in Arabia Saudita. A renderlo noto è As, secondo cui il francese sarebbe vicinissimo all’intesa con l’Al Ittihad attuale campione del campionato arabo. Per lui è pronto un contratto di due anni da oltre 100 milioni di ingaggio a stagione.

Benzema, tra l’altro, avrebbe chiesto consiglio all’ex Juve Ronaldo sul campionato e la vita in Arabia Saudita.

The post Benzema lascia il Real Madrid: ha chiesto consiglio a Ronaldo per una squadra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG