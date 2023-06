Zuliani duro: «La Juve ha pagato, le altre squadre mai». Il giornalista alza la voce dopo il patteggiamento e la penalizzazione

Il giornalista Claudio Zuliani, noto tifoso della Juve, via Twitter è intervenuto in modo duro per commentare il modo con cui sono state trattate vicende giudiziarie del club bianconero, tra cui il patteggiamento e la penalizzazione, rispetto ad altre squadre. Queste le sue parole.

IL MESSAGGIO DI ZULIANI – «E sia comunque chiaro a tutti che Juventus ha pagato mentre le altre squadre mai: ne ieri, ne oggi e manco domani».

