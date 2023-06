Iaquinta difende Pogba: «Soffre ancora per quell’infortunio, mi spiace per lui». Le parole dell’ex attaccante della Juventus

Iaquinta a Il Gazzettino ha parlato di Pogba ricordando anche la sua esperienza personale alla Juventus.

IAQUINTA – «Peccato per quell’infortunio al ginocchio, se fossi stato bene avrei sicuramente giocato per altri tre anni. La mia avventura alla Juve ricorda quella del Pogba bis a Torino. Il francese sta ancora subendo le conseguenze dell’infortunio al ginocchio. Quando sembra che stia bene deve fermarsi per un problema muscolare. Mi spiace per lui».

The post Iaquinta difende Pogba: «Soffre ancora per quell’infortunio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG