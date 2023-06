Benzema spiega la sua scelta: «CR7 ha dimostrato che l’Arabia Saudita sta crescendo». Le parole dell’attaccante francese

Benzema si è presentato all’Al-Ittihad. Ecco le parole del Pallone d’Oro, citando anche l’ex Juve ed ex compagno CR7.

BENZEMA – «È un buon campionato e ci sono tanti bravi giocatori. Cristiano Ronaldo è già lì, un amico che dimostra che l’Arabia Saudita sta iniziando a crescere. Sono qui per vincere, come ho fatto in Europa».

