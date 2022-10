Karim ‘The dream’ Benzema, non a caso il suo soprannome è quello di regalare sogni e il suo potrebbe avverarsi proprio questa sera

Karim ‘The dream’ Benzema, non a caso il suo soprannome è quello di regalare sogni e il suo potrebbe avverarsi proprio questa sera.

L’attaccante francese sempre più decisivo e determinante per i Blancos e nel Clasico ha trovato lo squillo per indirizzare la sfida a favore della squadra di Ancelotti. La partita nella partita con Lewandowski è vinta da Benzema nel gol e nel risultato finale. Successo che potrebbe ripetersi anche in una serata particolare come quella di stasera dove Benzema potrebbe scalzare Messi dal trono di giocatore più forte del Mondo e aggiudicarsi il Pallone d’Oro. Karim ‘the dream’ Benzema l’uomo dei sogni pronto a farli avverare.

