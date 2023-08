Massimo Brambati ha detto la sua riguardo la trattativa tra Sassuolo e Juve per Domenico Berardi: le parole

sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Brambati pone l’accento sulla trattativa del momento, quella tra Juve e Sassuolo per Berardi.

BERARDI ALLA JUVE?- «Onestamente io penso che soffra le pressioni. Ha fatto vedere quanto vuole a Sassuolo e non è mai andato in piazze con maglie pesanti. A me non sembra, poi, un giocatore che possa spostare così tanto gli equilibri, sempre che la Juventus debba lottare per lo scudetto. Ci devono dire se vuole lottare per vincere il campionato o se per i primi quattro posti. Il fatto di non aver cambiato allenatore dopo una stagione inquietante. Sono cambiati tutti tranne lui. Io il calcio lo vedo in modo diverso. Dovevano dire che forse non si possono permettere un altro allenatore»

The post Berardi alla Juve, Brambati: «Soffre la pressione. Penso che…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG