Berardi Juve, c’è volontà di riprovare il colpo in attacco dopo il tentativo già fatto in estate: la situazione

La Juve continua a pensare a Berardi. E da parte dei bianconeri c’è la volontà di riprovare il colpo in attacco dopo il tentativo già fatto in estate, non andato a buon fine a causa delle eccessive richieste fatte dal Sassuolo per cederlo.

A dirlo è stato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, secondo cui la Juve punta a Berardi per aggiungere caratteristiche diverse al suo reparto offensivo.

