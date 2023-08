Berardi Juve: ha chiesto a Carnevali di andare via! 48 ore decisive, cosa succede per quanto riguarda l’attaccante del Sassuolo

Come riferito da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore Domenico Berardi ha parlato con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, chiedendo di andare via come atto di riconoscenza e gratitudine dopo i tanti anni gloriosi passati insieme. L’attaccante non vuole rompere con il club neroverde e ha chiesto una decisione rapida, possibilmente prima dell’inizio del campionato.

Nel giro di 48 ore, dunque, è possibile che si arrivi a una soluzione. La richiesta del Sassuolo è di 28-30 milioni di euro mentre la proposta della Juve è di 22-23, operazione in prestito con obbligo di riscatto. La Juventus chiede di poter inserire una contropartita, il Sassuolo per ora dice no. Proprio il lavoro di Berardi di convincimento può essere determinante, la partita resta aperta e la volontà dell’esterno è chiara. L’ultima parola sarà di Carnevali.

