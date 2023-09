Berardi Juve, retroscena di mercato sull’attaccante, accostato ai bianconeri nel corso dell’ultima estate: i dettagli

Secondo quanto riferito da TMW, la Juve in estate era intenzionata a provarci seriamente per l’acquisto di Domenico Berardi, che era stato individuato come il perfetto complemento per l’attacco.

A bloccare tutto è stato però l’ad neroverde Giovanni Carnevali, che ha sparato una richiesta da 35 milioni di euro per privarsi del suo capitano.

The post Berardi Juve, il retroscena di mercato: Carnevali ha risposto così a quell’offerta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG