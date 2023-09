Michele Padovano, ex attaccante della Juve, ha detto la sua sulla stagione dei ragazzi di Allegri e gli obiettivi da raggiungere

Michele Padovano, a TV Play, ha così parlato della stagione della Juve.

LE PAROLE – «Sono curioso di vedere quello che succederà, ma credo che la Juve farà un’ottima stagione. Credo che la società lavorerà per mettere in condizione l’allenatore e i giocatori di far bene. La squadra è ottima. E poi c’è il vantaggio di non giocare le coppe. Meno viaggi, meno infortuni. La Juve sarà fresca durante la stagione, staremo a vedere».

