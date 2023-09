Eusebio Di Francesco sfotte Matias Soulé dopo il suo primo gol con il Frosinone: ecco cosa ha detto sull’argentino

Eusebio Di Francesco, a Sky Sport, ha così parlato dopo l’1-1 con la Fiorentina, soffermandosi poi sul gol dell’ex Juve Matias Soulé.

PAROLE – «I ragazzi mettono in campo le nostre idee, è fondamentale che credano in ciò che il loro allenatore trasmette. In alcuni momenti della gara, certo, dobbiamo essere più verticali. Però vedo qualità in crescita: Soule di solito è uno che segna poco, stasera pagherà la cena a tutta la squadra».

