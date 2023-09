La Fiorentina in classifica fallisce l’aggancio alla Juve: parla così il tecnico Italiano dopo il pareggio di Frosinone

Con l’1-1 di Frosinone, la Fiorentina fallisce l’aggancio in classifica alla Juve. Vincenzo Italiano ha così parlato a Sky Sport.

LE PAROLE – «Per le palle gol nitide avute, sono due punti persi. Capita di non essere lucidi nel finale, però pensavamo di averla in mano. In Serie A se non chiudi poi puoi pagare e devi stare sempre attento. Si era però rivista una grande Fiorentina».

