Berardi Juve, la Lazio affonda: pronte due offerte diverse al Sassuolo. Gli ultimi aggiornamenti sul giocatore

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio è pronta a fare sul serio per Domenico Berardi. Lotito avrebbe due offerte diverse da mettere sul piatto per cercare di convincere Carnevali.

20 milioni più 5 di bonus la prima, 17 milioni più il cartellino di Cancellieri la seconda. La Juve resta sullo sfondo.

The post Berardi Juve, la Lazio affonda: pronte due offerte diverse al Sassuolo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG