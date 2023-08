Berardi Juve, rivelazione sull’attaccante del Sassuolo che piace ai bianconeri: ecco che cosa sta succedendo

Libero prova a fare il punto sul futuro di Domenico Berardi, escluso dalla trasferta di domani del Sassuolo a Napoli.

L’attaccante spera ancora in un passaggio alla Juve, che non ha però intenzione di accontentare le richieste di Carnevali. E dal canto suo, il club neroverde non ha fretta di cedere.

