Berardi Juve, non è da escludere un nuovo tentativo a gennaio! L’indiscrezione di mercato e tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, non è ancora finita fra Berardi e la Juventus.

Non sarebbe infatti da escludere un tentativo in attacco per un calciatore con le caratteristiche di Domenico Berardi, e magari anche per lo stesso esterno offensivo del Sassuolo, riferisce l’esperto di mercato di Sky Sport.

