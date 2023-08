Juve al lavoro per l’acquisto di Domenico Berardi, individuato come il giusto rinforzo per un reparto offensivo che ha ancora bisogno di ritocchi.

NOI #Berardi NON LO VOGLIAMO! — B a b y l o n boss (@babylonboss) August 16, 2023

#Berardi si certo… ci serve come il pane un’altro Bernardeschi ! — Jack Frusciante (@_RayPurchase_) August 16, 2023

con il suo 50% di partite saltate, lo scopo di #Berardi sarà quello di fare compagnia a #Pogba fuori campo. Ma non basterà…. C’è un altro 50% da colmare. — mario beneduce (@mariobeneduce) August 16, 2023

Non la vedono però allo stesso modo i tifosi, che sui social si sono scatenati ribadendo la loro contrarietà all’arrivo del 29enne capitano del Sassuolo.

