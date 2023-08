Allegri convinto da Huijsen e Yildiz: il piano per i due talenti Juve aggregati in prima squadra questa estate

Huijsen e Yildiz sono state aggregati con la Juve dei “grandi” agli ordini di Allegri durante il ritiro di questa estate.

In base a quanto riferito da Giovanni Albanese via Twitter, l’allenatore è intenzionato a mantenerli in prima squadra in pianta stabile, dandogli comunque la possibilità di giocare con la Juventus Next Gen di Brambilla. I giovani talenti si alleneranno alla Continassa con Allegri e domenica dopo domenica l’allenatore deciderà se convocarli o tenerli in seconda squadra.

