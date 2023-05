Valentina Bergamaschi ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del derby del Milan Femminile contro l’Inter

Valentina Bergamaschi ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del derby del Milan Femminile contro l’Inter:

«Quello di sabato è sempre un derby, quindi c’è la grinta e la voglia di vincere che non mancherà mai, arriveremo pronte e cariche come abbiamo vissuto l’andata. La Poule scudetto ci ha dato quella spinta in più di voler arrivare là in alto: cerchiamo di lavorare per essere i migliori e puntare il terzo posto»

Su Dompig: «Ognuna di noi mette a disposizione le proprie caratteristiche per la squadra. La punta di diamante è stata Chanté: dal suo arrivo ha lavorato con noi e credo si sia fatta trovare pronta»

La stagione: «Di quest’anno mi porto via l’inizio un po’ faticoso, e sicuramente sar à un pinto di forza per l’anno prossimo per non ripartire allo stesso modo. Mi proto dietro anche la Poule scudetto, dove la squadra ha saputo dimostrare di non essere quella che si è vista all’andata».

Nuovi propositi: «Cominciare la stagione con un approccio migliore. Spero di arrivare nei primi due posti per giocarci la Champions Lague»

