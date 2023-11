Le parole di Valentina Bergamaschi, capitano del Milan Femminile, sull’iniziativa proposta dal club per Natale: ecco cosa ha detto

Valentina Bergamaschi, capitano del Milan Femminile, ha detto la sua sull’iniziativa proposta dal club per Natale:

«Come gruppo, siamo orgogliosi di aver potuto dare voce a un’iniziativa così importante e di far parte di un Club consapevole, che offre il proprio contributo concreto per far fronte alla tutela dell’ambiente, per un futuro sostenibile»

