Il Milan si sta muovendo sul calciomercato per rinforzare tra le varie l’attacco. In tal senso torna di moda En-Nesyri

Occhi in Liga. Il Milan si sta muovendo sul calciomercato per rinforzare tra le varie l’attacco. In tal senso torna di moda Youssef En-Nesyri.

Secondo Calciomercato.it il Siviglia lo valuta circa 20 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero provare a tirare un po’ il prezzo nei confronti del club andaluso vista l’imminente scadenza del contratto nel 2024.

The post En-Nesyri Milan: i rossoneri ci ripensano, l’aspetto che può favorire la trattativa appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG