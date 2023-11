Milenkovic Roma, l’indiscrezione sul calciomercato giallorosso: parla in merito il noto intermediario. Cosa ha detto

A Lady Radio è intervenuto Angelo Arquilla, noto intermediario di mercato che ha svelato l’interesse della Roma nei confronti di Nikola Milenkovic.

LE PAROLE – «Per quanto ne so la Roma vuole Milenkovic, ma i viola chiedono molti soldi e ad oggi i capitolini non sono disposti a investire tanto sul serbo. Belotti? Può essere il rinforzo ideale per Italiano, tutto dipende dal ritorno di Abraham e dalla volontà della Roma, che vorrà senz’altro dei soldi».

