L’ex attaccante Gonzalo Bergessio ha giocato in Italia con la maglia della Sampdoria e soprattutto con quella del Catania.

Gonzalo Bergessio a TMW incensa l’Inter e Lautaro Martinez: ecco le sue considerazioni. “L’Inter per poco non ha vinto la Champions, era chiaro che questo campionato potesse vincerlo tranquillamente. Ancora manca tanto, ma rimane la favorita. Assieme alla Juventus, stanno sempre lassù. Secondo me è un calcio bellissimo, per nessuna squadra è facile vincere. Ma come forza penso che l’Inter sia uno scalino più avanti rispetto alle altre”.

Lautaro Martinez

Su Lautaro

“Il Toro è cresciuto tanto, arrivò in Italia da ragazzino e ha risposto a suon di gol. Poi è andato alla grande anche in Nazionale, è un ragazzo che vale tanto. Il rinnovo per lui è giusto, ma non so che cosa voglia fare. Sicuramente è tra i migliori attaccanti al mondo”. Si è molto ottimisti sul prolungamento dell’argentino anche se la cosa richiederà più tempo del previsto: si lavora ad un rinnovo fino al 2028 con un ingaggio di almeno 8 milioni a stagione.

Il ricambio della nazionale argentina

“La Nazionale è molto importante per il popolo argentino perché si soffre tanto, non è uno dei migliori momenti del Paese e il calcio qui vale tantissimo. Il futuro lo vedo bene ma bisogna godersi questa fase. Sta arrivando un momento di ricambio, da Messi a tutti i più “anziani”, dobbiamo approfittare al meglio di questi ultimi anni loro, poi il ricambio arriverà. Ci sarà da vedere se il ct sarà sempre lo stesso, ma prima dobbiamo goderci questo momento”.

L’articolo Bergessio: “L’Inter per poco non ha vinto la Champions, è giusto rinnovare Lautaro ma non so lui cosa voglia fare” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG