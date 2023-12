La bandiera dell’Inter Beppe Bergomi ha detto la sua in merito alle rotazioni che coinvolgono la squadra di Inzaghi

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi spezza una lancia a favore dell’Inter e delle rotazioni effettuate da Inzaghi in Champions League.

INTER- «Ingiusto criticare Inzaghi per il turnover di martedì: prima di tutto bisogna fare i complimenti alla Real Sociedad, ha meritato di andare prima. Si cambia giudizio continuamente, tre giorni prima Inzaghi era bravo nelle rotazioni ora no. L’ha fatto per tutta la Champions: secondo me è giusto così»

L’articolo Bergomi a tutta Inter: «Ingiusto criticare Inzaghi per il turnover» proviene da Inter News 24.

