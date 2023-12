L’armeno è in scadenza con l’Inter e la firma sul suo rinnovo è la più urgente da affrontare: gli aggiornamenti

Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, uno dei temi più caldi qul tavolo dell’Inter è quella relativa al rinnovo di Mkhitaryan, in scadenza a giugno. La firma prevista per questa settimana è stata ritardata a causa di impegni professionali che hanno trattenuto all’estero Rafaela Pimenta, l’agente dell’armeno.

L’incontro è solo rimandato di pochi giorni, e presto sarà il momento della firma ufficiale e dell’annuncio. Il centrocampista vedrà confermato il suo attuale ingaggio, leggermente inferiore ai 4 milioni, precisamente 3,9. L’accordo sarà valido per un anno, fino al 2025, con un’opzione per estenderlo ulteriormente fino al 2026. Il giocatore, ritenuto fondamentale sia dal punto di vista tecnico che del gruppo, riceverà conferma indipendentemente da eventuali sviluppi legati a Zielinski, su cui l’Inter è particolarmente attenta.

