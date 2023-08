L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha commentato la doppia operazione dei nerazzurri con Correa e Sanchez

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha detto la sua sulla doppia operazione che sta per compiere l’Inter sul mercato: la cessione di Correa al Marsiglia e l’arrivo a parametro zero di Sanchez.

LE PAROLE – «La notizia un po’ mi sorprende, non tanto per l’uscita di Correa, che l’Inter stava cercando di trovare qualcuno pronto a prendere questo ragazzo che ha fatto troppa fatica a San Siro. Mi stupisce il ritorno di Sanchez. Ricordiamoci come è andato via: ha voluto una buonuscita, non ha usato parole al miele per lo spogliatoio e per l’ambiente, non accettava di essere la terza punta. A distanza di un anno viene ed accetta di fare la quarta punta Un’operazione che mi sorprende».

