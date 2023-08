Bergomi: «Arnautovic non mi dispiace, non è facile sostituire Dzeko. Su Thuram…». Le parole dell’ex difensore

Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato dell’attacco dell’Inter:

«Arnautovic a me non dispiace. Basti vedere i due anni fatti a Bologna. Non lo ricordavo così. All’Europeo ha messo in difficoltà i nostri difensori che erano Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo. È un attaccante fisico e ha tecnica. Non era facile sostituire Lukaku e Dzeko. Su Thuram ha fatto bene a insistere Inzaghi. È abituato a giocare sull’esterno anche se l’anno scorso ha fatto la punta centrale. Deve continuare a giocare».

L’articolo Bergomi: «Arnautovic non mi dispiace, non è facile sostituire Dzeko. Su Thuram…» proviene da Inter News 24.

