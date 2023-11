La bandiera dell’Inter Beppe Bergomi ha rilasciato una dichiarazione in vista del match con la Juve di Allegri

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi lancia una frecciatina rivolta a Max Allegri, col derby d’Italia tra Juve e Inter all’orizzonte.

LE PAROLE- «Allegri non direbbe mai che guarda all’Inter. L’altra cosa che è sottile è quando dice che l’Inter è stata costruita per vincere lo scudetto per anni, ma negli ultimi quattro ha chiuso il mercato in pareggio o in positivo. È vero che fa una grande squadra, ma…»

L’articolo Bergomi e la frecciata a Allegri: «Non lo ammetterà mai, ma…» proviene da Inter News 24.

