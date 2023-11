L’ex calciatore Angelo Di Livio ha detto la sua sull’Inter e sul percorso che sta conducendo in Champions League: le parole

Ospite di TvPlay, l’ex bianconero Angelo Di Livio si toglie il cappello di fronte all’Inter e al percorso incredibile che sta facendo in Champions League. A margine del successo ottenuto col Salisburgo e della qualificazione agli ottavi conquistata, ecco il pensiero di Soldatino:

LE PAROLE- «Questa squadra ha una nuova mentalità anche in Europa. Nel primo tempo non hanno brillato, ma nella ripresa sono entrati i titolarissimi e hanno meritatamente vinto. Io penso che l’Inter per lo scudetto non si possa nascondere. L’acquisto di Frattesi può mettere un po’ una toppa in tutte le situazioni. Dimarco? E’ attualmente uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Se fossi un giocatore mi piacerebbe essere allenato da Inzaghi»

