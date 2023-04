Beppe Bergomi ha commentato la vittoria dell”Inter in casa dell’Empoli, impreziosita dalla doppietta di Lukaku

Intervenuto a Sky Sport, anche Beppe Bergomi si congratula con l’Inter per la netta vittoria in casa dell’Empoli grazie alla doppietta di Lukaku e al gol di Lautaro:

INTER E LUKAKU– «Quando ho sentito parlare Lukaku oggi ho capito che forse l’infortunio era più grave di quello che pensavamo, non lo vedevamo più andare in profondità e accelerare come faceva sempre. Oggi ha fatto delle cose molto buone, due gol e un assist per Lautaro. L’Inter adesso viaggia su un filo sottile, può centrare tutti gli obiettivi o non centrarne nessuno. Per questo è fondamentale che ci siano tutti gli attaccanti e che si possano fare rotazioni»

L’articolo Bergomi: «Forse l’infortunio di Lukaku era più grave di quanto pensassimo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG