Il direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino ha commentato la vicenda della squalifica revocata a Lukaku

Ai microfoni di DAZN, Maurizio Scavanino parla così dell’incresciosa vicenda legata alla squalifica di Romelu Lukaku, poi revocata.

Il belga potrà giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juve:

LUKAKU– «Come immagino sappiate, la Juventus è all’avanguardia in tutto quello che è la gestione di questo tipo di eventi allo Stadio, noi sappiamo che sono stati dei casi isolati, in ogni caso gravi, e grazie alle tecnologie che abbiamo a disposizione, abbiamo individuato le due persone che sono state coinvolte in questo evento, che tra l’altro sono state punite anche in modo esemplare, il minore non potrà venire allo stadio per 10 anni, l’adulto maggiorenne sarà bandito da questo stadio per sempre. Quindi anche nel caso di Lukaku la nostra posizione è sempre a favore di tutto ciò che può combattere il razzismo, Juventus è all’avanguardia in tutta quella che è la strategia, l’implementazione della strategia e di tutti gli aspetti che vanno ad impattare sul mondo del razzismo»

L’articolo Scanavino: «Lukaku? Noi a favore di tutto ciò che combatte il razzismo» proviene da Inter News 24.

