Sono queste le parole dell’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi, che al Corriere della Sera parla dell’Inter.

Ecco le parole dell’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi che al Corriere della Sera discute dell’Inter: “La squadra ha perso un esterno come Perisic e ha inserito Lukaku ma non ha più ritrovato l’entusiasmo e quell’identità forte che hanno permesso all’Inter di vincere lo scudetto, arrivare in finale di Europa League e conquistare un secondo posto. Anzi sono convinto che se non recupererà quelle caratteristiche i problemi aumenteranno.“

Conclude così l’ex centrale nerazzurro: “Non si possono incassare nove gol in tre trasferte. Colpe di Inzaghi? A Coverciano mi hanno insegnato che una squadra in genere rispecchia le caratteristiche del suo allenatore. Detto questo, non lo metterei in discussione. La società di recente gli ha rinnovato il contratto, però è il momento delle scelte. Bisogna reagire, non subire.“

