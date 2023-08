Bergomi: «Il Milan di Pioli ci ha abituato a questo!». L’ex neroazzurro ha analizzato i rossoneri e le ripartenze

Presente negli studi di Sky Calcio Club, l’ex neroazzurro Beppe Bergomi ha analizzato il Milan dopo la vittoria contro il Torino alla prima a San Siro.

Ecco le sue parole: «Le partenze del Milan di Pioli sono sempre fortissime, ci ha abituato a questo. L’ossatura del Milan c’è: difesa, portiere, Leao e Giroud. I centrocampisti stanno lavorando in maniera diversa. Per quello che vedo io Loftus-Cheek fa il Tonali, mentre Reijnders lavora più come trequartista»

