Bergomi: «Il Milan era maturo anche l’anno scorso per la Champions…». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Il Milan era maturo anche l’anno scorso per la Champions. È una squadra con stile europeo e non mi meraviglia. Ha la rosa più profonda della Serie A, basti pensare che per la UEFA ha dovuto lasciare fuori calciatori al contrario delle altre italiane. La mentalità c’è per far bene in Europa: ha gente di velocità e forza fisica. E quest’anno, essendo in prima fascia, ha avuto un sorteggio favorevole per poter andare avanti».

