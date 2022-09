Stasera Torino-Lecce chiude la quinta giornata del campionato di Serie A.

Il Torino vuole ripartire dopo la sconfitta di Bergamo che comunque non ha scalfito un buon inizio di stagione; il Lecce ha bisogno di punti per staccarsi dalla zona calda della classifica. Juric potrebbe schierare nuovamente Lazaro sulla destra, occhi puntati sui due trequartisti Vlasic e Radonjic che tanto bene stanno facendo finora. Baroni perde Strettezza per infortunio, al suo posto dovrebbe esserci Banda; ecco le probabili formazioni.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Adopo, Singo, Aina, Pellegri, Ilkhan, Seck, Garbett, Karamoh. Indisponibili: Berisha, Miranchuk, Ricci. Squalificati: – Diffidati: –

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni. A disposizione: Bleve, Samooja, Gallo, Lemmens, Pongracic, Umtiti, Blin, Gonzalez, Helgason, Listkowski, Oudin, Rodriguez. Indisponibili: Dermaku, Cetin, Voelkerling, Strefezza, Brancolini. Squalificati: – Diffidati: –

