Alle 18:30 si gioca Salernitana-Empoli, match valido per il quinto turno del campionato di Serie A.

La Salernitana è dodicesima con 5 punti conquistati mentre l’Empoli è quindicesimo con 2 punti in meno. Nicola non può contare su Ribery e sembra intenzionato a far partire ancora dalla panchina Piatek; Zanetti riproporrà Bajrami alle spalle probabilmente di Satriano e Lammers, ecco le probabili formazioni.

Franck Ribery

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Kastanos, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. A disp.: Micai, Fiorillo, Bradaric, Daniliuc, Sambia, Vilhena, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino, De Matteis, Pirola, Piatek. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic, Ribery. Squalificati -.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti. A disp.: Perisan, Ujkani, Ebuehi, De Winter, Cacace, Grassi, Haas, Guarino, Akpa Akpro, Pjaca, Walukiewicz, Fazzini, Degli Innocenti, Destro. Indisponibili: Tonelli, Cambiaghi, Baldanzi, Stubljar. Squalificati: – Diffidati: –

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG