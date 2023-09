L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha sottolineato alcuni aspetti che hanno portato ieri i nerazzurri a perdere contro i neroverdi.

L’Inter ieri sera si è fatta rimontare un goal di vantaggio in casa propria dal pimpante Sassuolo di Dionisi; decisivo si è rivelato il fattore stanchezza. Molti interpreti dei nerazzurri infatti erano alla terza gara consecutiva in pochi giorni; sotto accusa la scelta di Inzaghi di non ricorrere al turnover. Beppe Bergomi a Sky Sport ritiene che sia stato anche il modo di giocare dei neroverdi ad enfatizzare gli effetti della fatica nei nerazzurri.

Denzel Dumfries

L’aspetto decisivo

Ecco le sensazioni dell’ex difensore: “Il Sassuolo è un avversario difficile, l’Inter ha creato tanto nel primo tempo ma il Sassuolo allunga il campo, fa correre avanti e indietro e ti fa spendere tanta energia. Oggi Dumfries è stato il miglior attaccante ma è mancato Cuadrado, l’Inter è un po’ stanca e se ti allunghi è difficile. Nella testa di Inzaghi forse questa era la partita più pericolosa, a Salerno non è semplice ma poi c’è la Champions e lì la partita in casa diventa determinante vincerle. L’Inter ha fatto un buon primo tempo ma ha speso tante energie, ha messo in campo la miglior formazione, non ha sottovalutato il Sassuolo”. L’Inter giocherà sabato a Salerno contro una squadra che sembra in crisi di risultati mentre martedì avrà la gara molto importante contro il Benfica a San Siro.

