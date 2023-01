Beppe Bergomi, bandiera dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli ultimi risultati e del campionato dei nerazzurri

Beppe Bergomi, bandiera dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli ultimi risultati e del campionato dei nerazzurri. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Serve un’impresa. L’Inter ha l’obbligo di provarci infilando una serie di risultati positivi. Monza è un grosso rimpianto per i nerazzurri. L’Inter è mancata in trasferta nella prima parte di stagione e i 20 gol presi sono tantissimi per una squadra che vuole vincere».

L’articolo Bergomi: «Inter vera anti Napoli, peccato il pari di Monza…» proviene da Calcio News 24.

